محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى أبو حماد المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من مدى إلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية النوبتجيات المكلفين بها ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد مبنى الإستقبال والغسيل الكلوي والذي يضم الصيدلية وأقسام الأسنان والأشعة والعظام ، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيده ، مشدداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين.

اطلع المحافظ على سجل الحالة الصحية لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى بقسم الإستقبال وتعرف على الإجراءات المتبعة في التعامل معهم ، مؤكداً على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم.

تفقد المحافظ الصيدلية بقسم الإستقبال واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال ، مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها .

وفي لفته إنسانية من محافظ الشرقية أشرف المحافظ بنفسه على تقديم أوجه الرعاية الأولية لطفله برفقة والدتها بقسم الإستقبال وتابع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليها ، مشدداً على توفير كافة أوجه العلاج اللازم لها ومتابعة حالتها الصحية متمنياً لها الشفاء العاجل.

كما حرص المحافظ على الإستماع لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى ، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لتقدم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد.