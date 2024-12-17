رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى يطالبون محافظ الأقصر برصف الطريق المؤدي للدير

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلا من القمص هدرا، والقمص انطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بقرية توماس ٣ بمركز ومدينة إسنا، لبحث شكاوى الرهبان، وذلك في ضوء الاستجابة لمطالب المواطنين من أهالى مدن ومراكز محافظة الأقصر.

لقاء رهبان الدير

وأوضح رهبان الدير أن كافة الطرق المؤدية للدير سواء الطريق الزراعي أو الصحراوي تحتاج إلى تمهيد ورصف، موضحين أن الطرق غير مهيأة لسير السيارات بها، مطالبين برصف الطرق لتتناسب مع مكانة الدير الأثرية، كما أكد الرهبان على الحاجة الملحة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للدير بشكل خاص وقرية توماس ٣ بشكل عام.

محافظ الأقصر يستجيب لشكاوى رهبان دير متاؤس الفاخورين ويتواصل مع مديرية الطرق وهيئة مشروعات الصرف الصحي

ومن جانبه، أكدي محافظ الأقصر أنه يسعى جاهداً لبحث مختلف المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع مديرية الطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المنوطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الانتهاء من رصف الطريق وتمهيده، وكذلك بحث مشكلة توصيل خدمات الصرف الصحي للمنطقة بالكامل.

جدير بالذكر أن دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بإسنا يعد من الأديرة الأثرية، حيث يرجع للقرن الرابع الميلادي، ومسجل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٣٥٧ لسنة ١٩٥١م ، وتم الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ ٢٢ / ١/ ٢٠١٩ بمشروع ترميم كامل للدير.

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (5)

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (4)

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (3)

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (2)

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (1)

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (8)

لقاء رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى (7)