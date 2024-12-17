مبادرة "شتاء دافئ" نموذج للمشاركة المجتمعية بجامعة السويس

نظمت جامعة السويس برعاية دكتور أشــرف حنيجـل رئيس جامعة السويس، وإشراف دكتور أحمد محمد الدسوقي، منسق عام أسرة "طلاب من أجل مصر"، مبادرة إنسانية بعنوان "شتاء دافئ".

في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الجامعات في المشاركة المجتمعية

تضمنت المبادرة توزيع 100 بطانية على الأسر المستحقة بمنطقة إيواء فيصل، في لفتة تجسد قيم التكافل الاجتماعي والانتماء الوطني. وقد شارك رئيس الجامعة بنفسه مع طلاب الأسرة في تجهيزات المبادرة، ليؤكد أهمية تعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب ودورهم في خدمة المجتمع.

تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، انسجامًا مع توجه الدولة نحو بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.

وقد نوه دكتور أشــرف حنيجـل أن جامعة السويس تؤمن بأن بناء أجيال واعية وقادرة على المشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية هو جزء أساسي من رسالتها الأكاديمية والتربوية، حيث تمثل مثل هذه المبادرات خطوة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

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