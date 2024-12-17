وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.97 مليار جنيه .

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى .

واشرت الوزيرة إلي ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير .