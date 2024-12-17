محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يلتقيان بالأئمة وقيادات الدعوة والواعظات بديوان عام المحافظة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لقاءً بالدعاة والأئمة والواعظات وقيادات الأوقاف بالمحافظة بقاعات الاجتماعات بديوان عام المحافظة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن البيومي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور حسين القاضي مساعد رئيس القطاع الديني ، والدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف المنوفية .



وأشار محافظ المنوفية الي أن المحافظة شرفت بالعالم الجليل وزير الأوقاف في أول زيارة له بالمحافظة ، مثمناً دور وزارة الأوقاف في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد وخاصة في الآونة الأخيرة تحت ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً الي دور الوزارة الحيوي في التوعية وتقوية الحس الإيمانى العام وتعظيم القيم والمبادىء الإنسانية والأخلاق الأصيلة ، مؤكداً علي التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الأوقاف علي كافة الأصعدة للنهوض بوطننا الحبيب وتحقيق التنمية المستدامة في ظل بناء الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان .



و أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بتواجده في رحاب المنوفية ، مقدماً شكره وتقديره وكامل المودة والإجلال لمحافظ المنوفية كبير الأسرة المصرية بالمحافظة وممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مثمناً جهود وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بالمحافظة وموجهاً بضرورة التنسيق الكامل والتام مع الأجهزة التنفيذية في كافة المجالات ومختلف الأصعدة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين .



و شدد وزير الأوقاف علي ضرورة تحقيق أقصي درجات الانضباط الإداري التام بالمساجد والخلق الكريم والالتزام بالعمل والزي الرسمي والمظهر اللائق والمعاملة الحسنى لإستقبال لضيوف الرحمن بمنتهى الحفاوة والإكرام فنحن مسخرون لخدمتهم ، والاهتمام الكامل بالمحتوى العلمي المشرف الذي يفيض بالأمان والثقة ومعالجة هموم المجتمع وبث روح الأمل والثقة والطمأنينة ومعايشة رواد المسجد والتواصل المستمر معهم لنشر الحسني بينهم ، فضلاً عن الإلتزام الكامل بمنظومة العمل والمدة الزمنية للخطبة والمحافظة علي إستمرار تنظيم الدروس الدينية وحماية المنابر .



وكلف الوزير مديري إدارات الأوقاف بإستمرار تنفيذ دورات تدريبية بصورة مكثفة لرفع كفاءة عمال المساجد ومتابعة آليات التنفيذ لاستقبال رواد المساجد ، موجهاً مدير مديرية الأوقاف بعقد الاجتماعات المستمرة بمديري الإدارات، لتحقيق الانضباط الإداري والدعوي في جميع قطاعات المديرية، وتحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة والواعظات، وتحقيق رسالة دينية مستنيرة داعياً المولي عز وجل أن ينعم علي بلدنا مصر بالأمن والاستقرار والسلام .



و أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي الذي تبذله وزارة الأوقاف في تجديد وإرساء خطاب ديني عصري وتعزيز الوعي لدي المواطن وتحصينه ضد الأفكار المتطرفة ونشر صحيح الدين يراعي الواقع ويحافظ علي ثوابت الدين ، فضلاً عن الدعوة إلي الله بالموعظة الحسنة ونشر تعاليم الإسلام السمحة ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم للدعاة والأئمة بالمحافظة لتوفير المناخ المناسب لهم ، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الوزارة والتي تهدف الي نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد ، هذا وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديراً لمجهوداته .

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