فعاليات ثرية ومتنوعة في الأوبرا بمناسبة الكريسماس والعام الجديد

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد خلال شهر ديسمبر برنامج فعاليات ثري ومتنوع بمناسبة الكريسماس والعام الجديد يقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية، كما تجملت بعدد من الديكورات والمظاهر الإحتفالية الخاصة بهذه المناسبة لاستقبال الجمهور .

وتضم العروض مجموعة منوعة من الفنون العالمية الجادة حيث يشهد المسرح الكبير حفلين للفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار وعازف العود باسم درويش يقاما مساء يومى الخميس والجمعة 19 ، 20 ، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة 7 عروض لرائعة المؤلف الروسى العالمى تشايكوفسكى باليه كسارة البندق 8 مساء أيام الخميس ، الجمعة ، السبت ، الأحد ، الإثنين 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 إلى جانب حفل فى الثانية من بعد ظهر الجمعة 27 وآخر فى الحادية عشرة والنصف صباح الأحد 29 ، أيضا يشارك أوركسترا القاهرة السيمفونى بحفل يقام مساء السبت 21 إضافة إلى إحتفالية ضخمة تقام ليلة العام الجديد 31 ديسمبر .

ويحتضن المسرح الصغير عدة عروض منها حفل لكورال أكابيلا للأطفال مساء الأربعاء 18 ، وتقدم فرقة أوبرا القاهرة نخبة من المؤلفات الغنائية التى تحتفى بعيد الميلاد مساء الجمعة 20 ، كذلك يستعرض الدارسون بمركز تنمية المواهب مختارات من أعمال الكريسماس الغنائية مساء الاحد 22 ، ويقدم عازف الترومبيت محمد حلمى حفله السنوى الذى يضم مجموعة من أشهر أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية مساء الثلاثاء 24 ، إلى جانب حفل لفرقة كوكب الشرق النسائية مساء الثلاثاء 31 ، ويشهد مسرح الجمهورية حفلا للسوبرانو نيفين علوبة مساء السبت 21 .

ويحتضن مسرح سيد درويش حفلا للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس مساء السبت 21 ، فرقة اوبرا القاهرة يضم مجموعة من الاعمال الغنائية العالمية الخاصة باعياد الميلاد مساء الخميس 26 ، اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية مساء الجمعة 27 .

جدير بالذكر أن العروض الدورية لمختلف فرق الأوبرا مستمرة خلال الإحتفالات بالكريسماس والعام الجديد وتتضمن عدداً من الفقرات التى تحتفى بهذه المناسبة .