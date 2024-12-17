بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشهد تجربة إخلاء بمدرسة أرمنت الابتدائية

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تجربة إخلاء بنجاح بمدرسة أرمنت الابتدائية للتعليم الأساسي، وذلك بحضور الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر.

تجربة الطوارئ

ومن جانبه، أشاد نائب محافظ الأقصر، بالتدريب الجيد والإخلاء الناجح والمنظم، شاكراً جهود جميع الجهات المشاركة في تنفيذ تجربة الإخلاء، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون ما بين الجهات المعنية لتنفيذ تجارب الطوارئ المختلفة، الأمر الذى يسهم في الحفاظ على الأرواح والخروج بأقل الخسائر الممكنة في حال وقوع أي أمر طارئ.

مدير "الأزمات والكوارث" : التدريب يأتي في ضوء خطة محافظة الأقصر للتعامل مع الطوارئ

فيما أوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، أن التدريب يأتي في ضوء خطة محافظة الأقصر للاستعداد والتعامل مع الأزمات والطوارئ وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مشيرًا إلى أن التجربة تمت بالتنسيق مع الأمانة العامة للأزمات والكوارث بمجلس الوزراء ومديرية التربية والتعليم، والإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي، مضيفًا أن التجربة تهدف إلى تدريب الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس على السلوك الأمثل لمواجهة الكوارث، وتعزيز مهاراتهم الميدانية للتصرف السريع والمنظم في حالة الطوارئ.

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