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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن تختبر المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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اختبرت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الثلاثاء، المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال.

 

مسابقة بورسعيد تختبر المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال

 

بالصور.. مسابقة بورسعيد تختبر المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال

وتشكلت لجنة التحكيم من محكمين دوليين وهم: الدكتور حسام صقر، مدرب أصوات بدار الأوبرا، والدكتور احمد عبده، الملقب بمنشد العرب، والمنشد العالمي أسامة علام، واختبرت اللجنة 31 متسابقا في فرع الابتهال الديني للأطفال، و33 في فرع الابتهال للكبار.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، رئيس مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، انتهاء التصفيات الأولية بالمسابقة المحلية المؤهلة للدولية، لافتا أن غدا الأربعاء تقام فاعليات التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية في فرعي الصوت الحسن وحفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة للكبار والأطفال.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام هذا العام في نسختها الثامنة وتحمل أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي - رحمه الله - وتقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ويشارك بفاعليات المسابقة 50 دولة، وتقام في يناير من عام 2025.

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