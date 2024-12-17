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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس أركان الاحتلال يقرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة لعمليات بالحدود

هرتسي هاليفي رئيس
هرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة بهدف تنفيذ عمليات على مختلف الحدود".

وأضاف رئيس الأركان  في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء: "سنتمكن من خلال الألوية الجديدة من تخفيف العبء عن قوات الاحتياط.

ويذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ تنفيذ خطة الجنرالات بعد انتهاء عمليته في جباليا.

ويعتزم جيش الاحتلال تقديم تدريبات مخصصة للمتطوعين، لتحسين الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرات المقاتلين، وفقًا للبيان.

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