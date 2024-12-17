جامعة سوهاج تعقد الاجتماع التحضيري لفعاليات معرض الملابس الجاهزة المجاني

عقدت جامعة سوهاج الإجتماع التحضيري الأول استعداداً لاقامة فعاليات معرض الملابس الجاهزة المجاني، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الجمعية الشرعية و بنك التطوع و يستهدف ٢٥٠٠ طالب وطالبة من ( ذوي الهمم وأبناء أسر تكافل وكرامة و الفتيات اليتيمات من محافظة سوهاج)، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١ يناير ٢٠٢٥، بحضور الدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية والدكتور احمد عاطف مدير اداراه رعاية الشباب المركزية وممثلي الجمعية الشرعية وبنك التطوع.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي إقامة مثل هذه المعارض الخيرية والتي تأتي استكمالًا للحملات السنوية تطلقها الجامعة، بالتعاون مع كافة الموسسات المجتمعية، وذلك في إطار حرصها علي دعم الطلاب الأولي بالرعاية، وإرساء روح التكافل والتآخي في المجتمع، مثمناً التعاون مع الجمعية الشرعية وبنك التطوع للتخفيف الأعباء عن كاهل أبنائنا الطلاب.

وأضاف كلٌ من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد عاطف ان المعرض ينفذ تحت شعار "خير بلدنا"، ويستمر علي مدار أربعة ايام، موضحا أن المعرض يعقد علي مدار يومين وسيضم عددا كبيرا من قطع الملابس مختلفة الأنواع، والتي ستقدم للطلاب مجاناً، و تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لابنائها علي مدار العام.

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