رئيس جامعة سوهاج ممثلًا عن إقليم جنوب الصعيد باجتماع مجلس أمناء "تحالف وتنمية"

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.

وأشاد النعماني بأهمية مبادرة تحالف وتنمية كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وهي؛ (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد) والتي تهدف الي توحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم.

وقدم النعماني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمبادرة منذ إطلاقها ومتابعته المستمرة لكل خطوات تنفيذها، والشكر أيضاً للدكتور أيمن عاشور علي مجهوداته وإطلاق الوحدات التنفيذية للتحالفات على مستوى الأقاليم، كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف النعماني ان الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات وهو هدف المبادرة الأساسي.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية، مؤكداً علي ان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة.

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