بالأسماء.. إصابة 15 عاملا زراعيا في حادث مروري بالفرافرة

أصيب 15 عاملا زراعيا، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال زراعيين بطريق "الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 25 من الطريق اتجاه الفرافرة أسفر عن إصابة كل من رضا سعد عبد الرازق، 67 عاما، عبد الرحمن رضا سعد، 15 عاما، حمزة أحمد نفادى، 47 عاما، حسن احمد عبد العظيم، 14 عاما، 13 عاما، محمد فراج عبد العظيم، 14 عاما، ايمان عاطف محمد، 40 عاما، محمد جمعه سعد، 10 أعوام، اسماعيل عبد العظيم، 38 عاما، محمد عطا يوسف49 عاما، لطفي أحمد محمد،12 عاما، نورا سعد عبد الفتاح، 36 عاما، أحمد عبد الفتاح محمد، 13 عاما، أحمد حسام الدين، 13 عاما، حامد فرغلي عبد الله دسوقي، 55 عاما، محمد فتوح محمد طلحة، 28 عاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.