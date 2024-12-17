محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين.

وقد حضر اللقاء مواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة، والتي تنوعت طلباتهم ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات لتوفير وحدات سكنية، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للالتقاء المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وفق إجراءات تنفيذية عاجلة، تأكيدا لسياسة الدولة في العمل الميداني بجميع الملفات بالمحافظة والحرص على أن يصل صوت المواطن إلى جميع المسئولين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

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