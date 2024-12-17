وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا مع مدير إدارة تنظيم الأسرة

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بحضور الدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة و المجلس القومي للأمومة والطفولة و الدكتورة سمر عبداللطيف مسئول تنظيم الأسرة بمشرع "أسرة".

جاء ذلك بشأن مناقشة سبل تكثيف خدمات تنظيم الأسرة بجميع مراكز المحافظة من خلال عدد من الحملات التنشيطية لتكثيف تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

أوضحت الدكتورة عبير ابوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملات سوف تتم علي مرحلتين كل مرحلة تستهدف عددا من المراكز لافتة إلى أن المرحلة الأولى تنفذ بمراكز سوهاج و طما و جرجا والبلينا في الفترة من 15 وحتي 19 ديسمبر، وان المرحلة الثانية تنفذ بمراكز المراغة و طهطا وجهينة و المنشاة و ساقلتة وأخميم ودار السلام و تنفذ في الفترة من 22 و حتي 26 ديسمبر .

وتقدم الحملات خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك خدمات التوعية والتثقيف الصحي و المشورة والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجميع أرجاء المحافظة.

ومن جانبه شدد "دويدار" على بذل المزيد من الجهد للوصول الى جميع المستهدفين وتقديم الخدمة لهم مؤكداً على تذليل كافة العقبات امام الفرق الطبية المشاركة وموجها بعرض النتائج أولا بأول واطلاعه على كل المستجدات.

وأشار أيضاً وكيل وزارة الصحة ان صرف جميع الوسائل بالمجان وكذلك الفحوصات وجميع الخدمات وأن جميع الكوادر الطبية تم تدريبها ويتم تدريبها بإستمرار ليكونوا قادرين على تقديم خدمة متميزة للمنتفعات، لافتاً الى أن إدارة تنظيم الأسرة من الإدارات الهامة مؤكداً على سعي المديرية لتطوير العمل بحملات تنظيم الأسرة بكفاءة عالية لتحقيق نتائج أكثر إيجابية مستقبلاً.

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