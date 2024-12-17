أنا صهيوني واليهود كانوا دوما إلى جانبي.. بايدن يحتفل بعيد حانوكا بالبيت الأبيض

أقام الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن مساء الاثنين احتفالًا بمناسبة عيد الأنوار “حانوكا” اليهودي، حيث كان برفقتهما زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس، دوغ إمهوف.

في كلمته، تحدث بايدن عن علاقته بالصهيونية، مشيرًا إلى أنها ليست جديدة، وأعاد تذكّر مقولة كان قد ذكرها عندما كان عضوًا في الكونجرس. وقال: "لقد تعلمت منذ وقت طويل أنه ليس من الضروري أن يكون المرء يهوديًا ليكون صهيونيًا، وأنا صهيوني".

وأضاف: "أتمنى لكم جميعًا عيد حانوكا سعيدًا. يشرفنا أنا وجيل وكامالا ودوغ أن نستضيفكم في البيت الأبيض اليوم."

وفي حديثه عن علاقته بمجتمعه اليهودي، قال بايدن: “لقد كان الحاخامات وأصدقائي وزملائي اليهود دائمًا إلى جانبنا، أنا وعائلتي مررنا بأوقات صعبة، وكانوا دائمًا بالقرب منا، سواء عند باب منزلنا أو في داخله، لقد علمونا الكثير وأرونا روح التفاؤل التي يتحلى بها الشعب اليهودي”.

تعتبر الجالية اليهودية في أمريكا أكبر تجمع لأتباع هذه الديانة في العالم خارج دولة إسرائيل حيث يبلغ عددهم 7.2 مليون شخص حسب إحصاء 2022 ويتركز معظمهم بالترتيب في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجرسي وبنسيلفانيا. وهم يمثلون 2% من عدد الناخبين في هذا البلد