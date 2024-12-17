صناعة البودكاست.. فن الإبداع الصوتي بلا حدود في معرض جدة للكتاب

استحوذت صناعة البودكاست على اهتمام زوار معرض جدة للكتاب 2024، حيث قدّم ثمود بن محفوظ ورشة عمل بعنوان "رحلة صناعة البودكاست" ضمن البرنامج الثقافي للمعرض في نسخته الثالثة، مستعرضاً خطوات عملية لإطلاق البودكاست، وإبداع محتوى مميز.

واستهل محفوظ ورشته بإلقاء الضوء على الجذور التقنية للبودكاست، مشيراً إلى أنه منصة حرة خالية من قيود التحرير، مما جعله مجالاً جاذباً للكثيرين. لكنه نوه بأن إدخال عنصر الفيديو للبودكاست أفقده بعضاً من عفويته وحوّله إلى إطار أكثر رسمية، مع بروز أهداف مادية لدى البعض.

كما تناول أنواع البودكاست المتعددة، مميزًا بينها: البودكاست الحواري، وهو لقاء بين طرفين، والبودكاست السردي أو الاستقصائي، ويتميز بطابعه القصصي ويتطلب تجهيزاً مكثفاً. أما البودكاست الإلقائي، فهو يعتمد على فرد واحد يطرح محتواه.

وأوضح أن اختيار النوع المناسب يعتمد على أهداف ورغبات صانع المحتوى، مؤكداً أن البداية تتطلب أدوات بسيطة مثل الكاميرا والميكروفون، مع منصة نشر مجانية ومكان معزول عن الضوضاء، وشدد على أهمية التسويق الذاتي واستغلال التشويق والتعاون مع محترفي المجال.

ويذخر البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2024 بفعاليات متنوعة تستهدف جميع الأعمار والهوايات، في تأكيد من هيئة الأدب والنشر والترجمة على إثراء تجربة الزوار بالمعرفة والترفيه.

ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى 21 ديسمبر، يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة؛ حيث يبدأ من الساعة 2 ظهرًا.