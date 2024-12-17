وكيل أوقاف الفيوم يترأس لجان التصفية الأولية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

تفقد الدكتور الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الثلاثاء، أعمال سير الاختبارات الأولية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، وخريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف.

حيث أجريت الاختبارات بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وبحضور الدكتور محمود الفزاري، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الاختبارات تتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

جدير بالذكر أن الاختبارات مستمرة إلى يوم الأربعاء، وذلك في إطار الدور الدعوي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبإشراف من الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

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