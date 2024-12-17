الذهب يواصل خسائره مع ارتفاع العائدات الأمريكية وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع غد الأربعاء.



وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3790 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا، لتسجل مستوى 2640 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4331 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3249 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2427 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30320 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3805 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا.



وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.2 % وبنحو 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3700 جنيه، ولامس مستوى 3860 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 0.6 % بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2633 دولارًا، وارتفع إلى مستوى 2726 دولارًا، ثم تراجعت إلى 2627 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا.



وأوضح، أن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.



وأشار إلى أن تراجع وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، على الأقل في الوقت الحالي، حوّل تركيز الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة غدًا الأربعاء.



ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.



وكشفت البيانات الأمريكية الصادرة أمس الاثنين أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات توسع بشكل أسرع من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل ينمو بمعدل صحي في الربع الرابع من العام.



وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن تظهر مبيعات التجزئة الأمريكية أن الاستهلاك ظل قوياً في نوفمبر، وسط ثقة من المستثمرون من أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتمعع الغد، لكنهم يتوقعون تطبيق سياسة نقدية أكثر تشددًا في المستقبل، ما يعزز عائدات سندات الخزانة الأمريكية وضعف الذهب.