رئيس جامعة الفيوم ووكيل "التعليم" يفتتحان المعرض المحلي للعلوم والهندسة

افتتح الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، المعرض المحلى للعلوم والهندسة على مستوى محافظة الفيوم ISEF2025 ، بالمكتبة المركزية لجامعة الفيوم .

وذلك بحضور الدكتورعرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا، والدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع، والأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، وبحضور ممثلي الكنيسة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم .

ويحتوى المعرض المحلي أيسف للعلوم والهندسة بمحافظة الفيوم، ISEF2025 على عدد 74 مشروع بحثي ، بمشاركة 113 طالب وطالبة على مستوى المراحل التعليمية بمدارس محافظة الفيوم، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لعدد من المشروعات البحثية لطلاب تحت سن المسابقة.

وتم تصعيد 26 مشروع بالمعرض المحلي بالفيوم ، للمنافسة على مستوى الجمهورية ISEF2025، حيث تم إعداد مواد تدريبية تخصصية من فريق عمل البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي وتشتمل المادة على أساسيات البحث العلمي وتطبيقات استخدام أدوات الذكاء الأصطناعي في البحث العلمي وأساسيات البرمجة واستخدامها فى البحث العلمي وأساسيات ومهارات ريادة الأعمال وأساسيات الأردينو والروبوت .

كما تم إعداد ونشر موقع إلكتروني كمكتبة رقمة يشتمل على المواد الخاصة بالبحث العلمي وتفاصيل المسابقة والفعاليات لسهولة الوصول لجميع الطلاب على مستوى المحافظة .

وتم تنفيذ عدد 11 معرض تمهيدي بالإدارات التعليمية لتحكيم عدد 289 مشروع بحثي بمشاركة عدد 430 طالب وطالبة، على مستوى محافظة الفيوم.

وفي كلمته، تقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لجامعة الفيوم برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وذلك للتعاون المثمر والبناء بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وجامعة الفيوم، فى مساعدة ودعم الطلاب الباحثين على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، حيث تم التعاون والتواصل مع أساتذة كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والزراعة والكل البشري والخدمة الإجتماعية فى المشاركة بأرائهم العلمية والبحثية لدعم طلاب البحث العلمي فى المسابقة.

كما أكد وكيل الوزارة، أهمية البحث العلمي للباحث، حيث يفتح البحث العلمي آفاقاً معرفيةً جديدةً أمام الباحث ممّا يُساهم في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية والاجتماعية، كما يُتيح له فرصة الحصول على الدرجات العلمية، إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم وآرائهم حول المشروع البحثي، والتي تُعزّز قدرته التنافسية على مستوى الجمهورية ، وحصوله على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة الدولية الهامة ، كما يساعد البحث العلمي، الطالب على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ممّا يُساهم في تطويره، ونمو المجتمع اقتصادياً ممّا يُحقّق رفاهية أفراده .

وختامًا، تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لجامعة الفيوم ، وفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي ، ولجنة التنظيم والإشراف ولجان التحكيم وجميع الطلاب وأولياء الأمور والمدارس المشاركة فى فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة .

وجدير بالذكر ، تم تنفيذ عدد 751 ورشة عمل بحث علمي للطلاب والمعلمين بجميع المدارس على مستوى المحافظة، بإجمالى عدد 24839 متدرب من الطلاب والمعلمين ، كما تم تنفيذ عدد 34 ورشة عمل إعداد مدرب، وتشمل 346 مدرب بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم إعداد 63 معرض مدرسي لجميع الطلاب المتقدمين لعدد 638 مشروع بحثي وبمشاركة عدد 1013 طالب وطالبة ، وكذلك إعداد 12 معرض قبل تمهيدي لجميع الطلاب المصعدين من المعارض المدرسية لعدد 452 مشروع بحثي وبمشاركة عدد 702 طالب وطالبة.

كما شارك فى المعرض المحلى والمعارض التمهيدية ، لجنة تحكيم المشروعات البحثية من أساتذة جامعة الفيوم ، والسادة الحاصلين على درجة الدكتوراة من العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بقيادة الأستاذ الدكتور كمال غلاب رئيس لجنة التحكيم.

وحضر حفل ختام المعرض الدولي للعلوم والهندسة بجامعة الفيوم، مديري عموم المديرية ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والمستشار أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، وممثلي الكنيسة ، والسادة عمداء الكليات بجامعة الفيوم ، وفريق العمل بالتطوير التكنولوجي، الأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي، والأستاذة إيناس فتحي منسق عام أيسف الفيوم، ومسئول العلاقات العامة بالمديرية.

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