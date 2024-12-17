بنك الإمارات دبي الوطني مصر يفتتح فرعه الجديد بأبراج نايل سيتي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن افتتاح المقر الجديد لفرع نايل سيتي بالقاهرة، وذلك بعد نقله من المبنى الشمالي إلى المبنى الجنوبي بأبراج نايل سيتي بمساحة مضاعفة عن الفرع السابق ليستوعب عددًا أكبر من العملاء ويوفر لهم تجربة مصرفية سلسة ومتطورة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط البنك التوسعية داخل السوق المصرفي المصري، والحرص على توسيع قاعدة عملائه وتقديم خدمات وحلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وهو ما يبرز جهود البنك المستمرة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ويعكس مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.

تم افتتاح الفرع الجديد من قبل مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وايهاب كسبر، رئيس شبكة الفروع ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر بحضور عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات الوطني- مصر و هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت إلي جانب مجموعة من القيادات البارزة بالبنك على رأسهم تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، أحمد الشانت، الرئيس التنفيذي للعمليات، وميرا يوسف، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي، وذلك بمشاركة لفيف من شركاء النجاح من بينهم أيمن عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة كونراد، معتز الدمرداش، المديرالتنفيذي لشركة أوراسكوم قطاع مواد البناء و الخدمات، شريف هاني، مدير الموارد البشرية لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، شريف صادق، المدير المالي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، عفاف أباظة، رئيس تطوير الأعمال في أبراج نايل سيتي.

ويتميز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي والحيوي بأبراج نايل سيتي والتي تضم العديد من كبري الشركات والسفارات. ويعكس التصميم الجديد للفرع الهوية العصرية الجديدة للبنك من خلال تصميم مبتكر وفقاً لأحدث التقنيات، ليخلق تجربة مصرفية أكثر تطورا وراحة للعملاء. وتبلغ مساحة الفرع الجديد 370 مترا مربعا، ويحتوي على صالة استقبال مخصصة لكبار العملاء، كما يضم قاعة اجتماعات ضخمة لضمان تقديم أفضل خدمة لعملاء الفرع، وتوفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وفعالية.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلاً: "يعد افتتاح الفرع الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر خطوة هامة ضمن استراتيجيتنا التوسعية لتعزيز تواجدنا في المناطق الحيوية مما يتيح لعملائنا تجربة مصرفية استثنائية تتسم بالسهولة والراحة، وذلك انطلاقاً من إيماننا القوي بأن عملائنا هم ركيزة أساسية في نجاحنا وشركاؤنا في مسيرتنا نحو الريادة في القطاع المصرفي."

وأضاف: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتطورة، مما يدعم جهودنا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة البنك كشريك مالي موثوق".

ويأتي افتتاح الفرع الجديد، إيماناً من البنك بأن العملاء هم شركاء نجاحه، ليعزز شبكة فروعه التي تمتد حالياً إلى 66 فرعاً، تقدم حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. ومع وجود نحو 335 ماكينة صرف آلي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، يرسخ البنك مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري، ويؤكد التزامه بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه.