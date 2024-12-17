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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين إلى قيادة القوات البحرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين بجمهورية مصر العربية إلى قيادة القوات البحرية ، والتى تأتى إستمراراً لسلسلة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكرى لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة .

بدأت فعاليات الزيارة باستعراض الدور الحيوى والفعال الذى تقوم به القوات البحرية خاصة فى تأمين الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، أتبعه قيام الوفد بجولة تفقدية إلى ترسانة الأسكندرية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه القوات البحرية في مجالات نظم التصنيع العسكرى وتوطين الصناعات الوطنية ، كما تم تنفيذ جولة لعدد من القطع البحرية للتعرف على القدرات القتالية والفنية لها .

وأعرب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية عن بالغ تقديره وترحيبه بأعضاء الوفد ، مشيراً إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

فيما قدم رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة الشكر والتقدير للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة ، مشيداً بالتطور الملموس فى القدرات التسليحية للقوات البحرية فى الفترة الأخيرة .

كما أكد أعضاء الوفد على أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

 

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