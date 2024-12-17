خلال ساعات.. مسعود بزشكيان رئيس إيران يزور مصر

تستضيف القاهرة، الخميس المقبل، قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء ال8بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

وأشارت عدد من التقارير عن حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان فضلا عن حضور نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.



ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي إن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجهان إلى مصر للمشاركة في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( D8) في القاهرة.

وقال بقائي إن وزير الخارجية سيتوجه إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي.

وبحسب قوله فإن اجتماع وزراء خارجية ثماني دول إسلامية نامية وهي إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنجلاديش سيعقد غدا الأربعاء ليقعد اجتماع رؤساء هذه المنظمة بعد غد الخميس لوضع اللمسات الاخيرة على وثائق اجتماع القمة.

واضاف أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء هذه المنظمة سيعقد يوم الخميس ويشارك فيه الرئيس بزشكيان.

وتابع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تشكيل اقتصاد للمستقبل تم تحديده كموضوع رئيسي لهذا الاجتماع

كما أشار إلى ضرورة استغلال كل فرصة مثل هذا الاجتماع لطرح القضايا الإقليمية وأعلن أنه من المقرر عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول الثماني لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان وانه سيعقد مساء الخميس المقبل

