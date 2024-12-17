استمرار حملات النظافة بقرى المنيا

وجه عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة الأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية القروية وبأحياء المدينة لرفع كفاءة العمل بكافة الأقسام.

حملات نظافه مكثفة بالمنيا

حيث قام قسم البيئة بالوحدة المحليه لقرية دمشير برفع نحو 20 طن مخلفات وتراكمات من منطقة الشيخ علاء والشؤون ومدخل عزبة زكريا، ومنطقة المستودع ومنطقة النقطه القديمة.

وفي البرجاية تم رفع 38 طن مخلفات، حيث تم نظافة منطقة قرية دماريس ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بها و من القري التابعة لها

وفي قرية تله تم رفع 25 طن مخلفات من نقاط التجمع أول بأول، وفي قرية بني محمد سلطان تم رفع 20 طن من التراكمات والمخلفات بشوارع عزبة الجارحي وكدوان و من شارع المجري والمواسير والمحولات وترعة النسوان وماقوسه و نقطة الجمعية الزراعية.

كما تم نظافة شوارع واروقة حي وسط المدينة، وقرية بني أحمد الغربية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.