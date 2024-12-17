المختبرات الطبية بحلوان الأهلية يعرض ابتكارات الطلاب في الميكاترونيات

نظم برنامج المختبرات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية فعاليات عرض المشروعات الطلابية المبتكرة خلال مقرر الميكاترونيات، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وعطا أمين عام الجامعة، محمد حسين مدير إدارة رعاية الطلاب.

يأتي ذلك في ظل إهتمام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية بأهمية الأنشطة العلمية والتطبيق العملي للدراسة وتشجيعه ودعمه الدائم لابتكارات الطلاب في شتى المجالات.

ويهدف هذا النشاط إلى تنمية المهارات العملية لطلاب البرنامج في استخدام تطبيقات مجال هندسة الميكاترونيات والتقنيات الحديثة وإبتكار وتصنيع مجسمات وأجهزة تخدم مجال المختبرات الطبية والمجتمع بشكل عام، وانطلاقا من رؤية وأهداف الكلية في تخريج تقنيين قادرين على استخدام الاجهزة الحديثة بناءً على الفهم الكامل للأساسيات الهندسية المتعلقة بطريقة عملها، والتدريب عليها مع القدرة على الابتكار والعمل الجماعي.

وعرض الطلاب عدة مشروعات مميزة لاقت استحسان الحضور من نظارات بمستشعر حركة يسترشد بها المكفوفين وأطراف صناعية تعويضية وجهاز فصل البلازما ومستشعرات لقياس نسبة الاكسجين في الدم ومستشعرات قياس نبضات القلب.