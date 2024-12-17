البورصة تربح 12.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 12.6 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 2,247 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 30,601.64 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 8,581.12 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.07%، ليغلق عند مستوى 11,731.66 نقطة.

كما انخفض مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.44% ليغلق عند 37,810.72 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 13,449.22 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 3,185.92 نقطة.، وصعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 6,818.72 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 39.3 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 71.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، من 98.1 ألف صفقة منفذة.