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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"ٱسس سلامة الغذاء لطلاب المدارس" ندوة "ٱمانة التعليم" بمستقبل وطن بالفيوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة منى الخشاب، عضو مجلس الشيوخ  ندوة علمية لتلاميذ المدارس  حول ٱسس سلامة الغذاء وذلك لتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة غذائية صحية للأطفال والتوعية بمخاطر الغذاء غير الصحي وتأثيره السلبي على صحة الطلاب.

وشارك بالندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التغذية والصحة المدرسية، وذلك بحضور الدكتور علاء شلبى، نقيب الزراعيين بالفيوم، وأمين الزراعة والفلاحين، منتصر نضر أمين الاعلام بالمحافظة، والدكتور مصطفى مبارك، مدير تعليم شرق الفيوم، والدكتور مراد حسن، مدير التعليم العام السابق، محمد ادم، أمين مساعد العلاقات العامة،وهاني البنا بإعلام المحافظة.

وأكدت ٱمين التعليم والبحث العلمي أن الندوة خطوة مهمة نحو بناء جيل سليم وصحي، والغذاء الصحي هو أساس نمو الطفل وتحصيله الدراسي، وتعهدت بتكرار وتوسيع مثل هذه الندوات لتشمل جميع مدارس المحافظة وتوعية أولياء الأمور بأهمية اختيار الأطعمة الصحية لأبنائهم.

وأكد مدير إدارة شرق التعليمية على أهمية توفير وجبات صحية ومتوازنة للطلاب وتشجيعهم على أختيار الأطعمة الطازجة والخضروات والفواكه، وشدد على ضرورة تفعيل دور التغذية المدرسية وتدريب العاملين في المقاصف المدرسية على مبادئ سلامة الغذاء وتنظيم حملات توعية مستمرة لأولياء الأمور والطلاب.

وحاضر خلال الندوة  الدكتور أحمد عجمي، مشيرا إلى  أن الأطفال بشكل  يحتاجون إلى نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم صحتهم ونموهم، ومنع أعراض سوء التغذية مثل ضعف المناعة والتعب،مؤكداً على الأمهات توفير ثلاث وجبات رئيسية لأطفالهن يوميًا، تتضمن أطعمة ومشروبات مغذية لإمداد أجسامهم بالعناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة، مما يساعد الأطفال على التركيز والانتباه، وتعتبر وجبة الإفطار مهمة بشكل خاص لأنها توفر الطاقة اللازمة لإتمام المهام المدرسية وتجنب التعب وفقدان التركيز، كما ينصح الأمهات بإعداد وجبات خفيفة لأطفالهن لتناولها أثناء اليوم الدراسي لتجنب الإفراط في الأكل وتأثيره على التركيز.

وحذر من مخاطر الوجبات السريعة التي تحتوي على دهون ضارة، والمشروبات السكرية بسبب ارتفاع نسبة السكر والألوان الصناعية بها، مؤكدا أهمية شرب الأطفال لكميات كبيرة من الماء على مدار اليوم لتحسين الذاكرة والتركيزعلى ان العصائر الطبيعية مفيدة أيضًا لصحة الأطفال.

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الفيوم اسس سلامة الغذاء طلاب المدارس مستقبل وطن صحة الأطفال