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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الشباب تتابع استعدادات ماراثون زايد الخيري

وزارة الشباب
وزارة الشباب
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 قامت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة مع ممثلي الجهات المختلفة بعقد معاينة ميدانية اليوم فبل تنظيم  ماراثون زايد الخيري، للوقوف على آخر تطورات الأوضاع ومتابعة خط سير الماراثون.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الشريكة لضمان نجاح الحدث.

وشملت اللجنة ممثلين من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الطبية التابعة للوزارة، وكذلك ممثلين عن وزارة البيئة، وبنك الطعام المصري، والهلال الأحمر المصري، والإدارة المركزية لتمكين الشباب.

كما شاركت في المتابعة اللجنة الطبية التابعة لمجلس الوزراء، والشركة المنظمة للفعالية، إلى جانب شركة العاصمة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وقد حرصت اللجنة على متابعة خط سير الماراثون والتأكد من جاهزية كافة الترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن خروج الحدث بالصورة اللائقة التي تواكب مكانة ماراثون زايد الخيري، الذي أصبح أحد الفعاليات المتميزة على أجندة الفعاليات الرياضية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تأكيدًا على أهمية الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية، ودعم الأهداف الخيرية للمبادرة.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة على مواصلة المتابعة المستمرة مع كافة الشركاء لضمان جاهزية الحدث، مشيدة بدور جميع الجهات المشاركة في دعم هذا الحدث الإنساني الكبير.

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