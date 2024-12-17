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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف الجهود لرفع مستوى الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بالمنيا

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كلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتكثيف حملات الإنارة العامة بالمدينة و القري التابعة لها استعدادا لاستقبال احتفالات راس السنه الجديده .
 

حملات أنارة  مكثفة بالمدينة 

حيث قام قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية بتغيير بعض الكشافات المتهالكة او المكسورة باخري جديدة بالبرجاية و دماريس و صفط اللبن، وفي بني محمد سلطان تم رفع بعض التوصيلات الكهربائية المخالفة على أعمدة الإنارة واستبدال اللمبات الصوديوم بالمبات الموفرة للطاقة بقرية بني مهدي و العوام.

وتم صيانة أعمدة الإنارة والكشافات وتغيير اللمبات التالفة وشد اسلاك كهربائيه بقرية بهدال بتله لتوضيح الرؤية للمواطنين و تجنبا للحوادث المرورية.

عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أخبار محافظة المنيا