تكثيف الجهود لرفع مستوى الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بالمنيا

كلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتكثيف حملات الإنارة العامة بالمدينة و القري التابعة لها استعدادا لاستقبال احتفالات راس السنه الجديده .



حملات أنارة مكثفة بالمدينة

حيث قام قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية بتغيير بعض الكشافات المتهالكة او المكسورة باخري جديدة بالبرجاية و دماريس و صفط اللبن، وفي بني محمد سلطان تم رفع بعض التوصيلات الكهربائية المخالفة على أعمدة الإنارة واستبدال اللمبات الصوديوم بالمبات الموفرة للطاقة بقرية بني مهدي و العوام.

وتم صيانة أعمدة الإنارة والكشافات وتغيير اللمبات التالفة وشد اسلاك كهربائيه بقرية بهدال بتله لتوضيح الرؤية للمواطنين و تجنبا للحوادث المرورية.