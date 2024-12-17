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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي الكويتي مصر يرعى النسخة الـ 15 من أسبوع الأعمال الكويتي

جانب من أسبوع الأعمال
جانب من أسبوع الأعمال الكويتي في مصر
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قام البنك الأهلي الكويتي مصر برعاية النسخة الخامسة عشرة من أسبوع الأعمال الكويتي في مصر، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية-الكويتية.

وأقيم الحدث تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر والسفارة الكويتية في القاهرة وتنظيم مجموعة الجابرية للمعارض، بحضور نخبة من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة من كلا البلدين.

وعُقد المعرض على مدار ثلاثة أيام في فندق النيل ريتز كارلتون، واستضاف عددًا كبيرًا من ممثلي المؤسسات الكويتية العامة والخاصة، وشركات الاستثمار، ورموز مجتمع الأعمال المصري والكويتي. 

كما شارك في الفعاليات مسؤولون من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات من مختلف القطاعات.

وتأتي مشاركة البنك الأهلي الكويتي - مصر تأكيداً على التزامه بتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر والكويت، حيث سلط الحدث الضوء على إنجازات المؤسسات المشاركة في السوق المصري وإبراز مساهماتهم في النمو الاقتصادي للبلدين.

يذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر حقق نموا استثنائيا وأداءً ماليا قويا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك ارتفاعا ملحوظا في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.

 كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023. 

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