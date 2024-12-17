السيطرة على حريق هائل داخل محل مفروشات بالمحلة| صور

سيطرت قوات الحماية المدينة بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على إخماد حريق نشب فى محل مفروشات بمنطقة البهلوان بمدينة المحلة الكبرى بسبب ماس كهربائي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق بمحل مفروشات بمنطقة البهلوان بمدينة المحلة وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وعدة سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة نشوب الحريق جراء ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن احتراق المفروشات وأجزاء من المحل، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

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