دراما رمضان 2025| آية سماحة: "الكابتن" تجربة جديدة وانتظروا شخصية مختلفة

تخوض النجمة أية سماحة تجربة درامية جديدة بموسم دراما رمضان 2025، إذ تشارك في بطولة مسلسل "الكابتن" أمام النجم أكرم حسني، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.

وتحدثت أية سماحة عن العمل، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الشخصية، وأبدت سعادتها بخوض أول تجربة مع النجم أكرم حسني، قائلة: "قدمت أدارا وأعمالا كوميدية من قبل، ولكن الجديد أننا أشارك أكرم حسني لأول مره، وهذا يضيف كثيرا لـ الكرير الذي أعمل به، خاصة إن أكرم يقدم كوميديا راقيه تهدف للضحك أيضا تحمل رسالة وهدف من الحدوته".

وأضافت، أن ما يسعدها أيضا أنها تقدم عمل كوميدي مع شخصيات هي كـ متابعة تحب نوعية الكوميديا التي يقدموها في أعمالهم، وقالت: "الكوميديا التي يقدمها أكرم حسني هي نوعية الكوميديا التي تجعلني أضحك كمشاهدة، والكاست كاملا لديه خبرة في هذه المنطقة، بداية من المنتج ومرورا بالكتاب والمخرج أيضا، وهذا يجعلني أشعر باطمئنان تجاه العمل".

وكشفت أية سماحة، إن الشخصية مختلفة تماما ولم تقدمها من قبل، وتجهز لها منذ فترة من خلال البروفات، والتواصل الدائم مع المخرج معتز التوني، والنقاش حول كافة التفاصيل، وقالت: "في موسم رمضان المليئ بالدرما والمنافسة، يهمني أن أتواجد في عمل فني قوي برفقة نجوم لهم جمهور ولديهم رصيد من النجاح"، وأكملت: "بالطبع سأستفيد من جمهور كل فنان في العمل".

وختمت، إنها تهتم بقراءة السيناريو جيدا ومعها قلم، تدون من خلاله ملاحظاتها وتضع بعض الأفكار والإفيهات، وتطرحها على المخرج وتتناقش حولها، بهدف خروج الشخصية مكتملة الأركان.

ويذكر أن مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، بالإضافة إلى محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر احدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية