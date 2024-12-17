إعلان جوائز مسابقة "ولاد البلد" للتصوير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 03:00 م

نظّمت حملة «عمارة البلد.. هوية لا تستحق الهدم»، ندوة بمقر قنصلية وسط البلد في القاهرة، بحضور مجموعة من الكتاب والأثريين والمهتمين بالتراث المعماري.

أقيمت الجلسة الأولى في الحفل تحت عنوان «تراث المدينة»، بمشاركة كل من علماء الآثار، الدكتورة جليلة القاضي، والدكتور عباس الزعفراني، والدكتور مصطفى الصادق، والدكتورة أمنية عبد البر، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي محمد شعير.

كما شهدت الاحتفالية حوارا مفتوحا مع عالمة الآثار الدكتورة دوريس أبو سيف، أداره الكاتب الصحفي شهاب طارق، أعقبه عرض فيلم «مؤرخ المدينة» عن الفنان محمد عبلة.

كما أقيمت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان «الفن والمدينة»، وشارك فيها الفنان محمد عبلة، والناقد السينمائي عصام زكريا، وأدارها المخرج السينمائي أيمن مكرم.

واختتم الحفل بإعلان لجنة تحكيم جائزة ولاد البلد للتصوير أسماء الفائزين بالمسابقة، والتي تتضمن جوائز مالية وشهادات تقدير، وفاز أحمد محسن باشا بالمركز الأول، وفازت الدكتورة إيمان الطوخي الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بالمركز الثاني في المسابقة، وحجبت جائزة المركز الثالث.

وقالت الطوخي في كلمتها عن أهمية المشاركة في تلك الفعاليات التي توثق التراث المصري والهوية البصرية للمباني الأثرية، والتراثية الموجودة في مصر في الحقب التاريخية المختلفة.