محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ماهر سيد، والمهندس أحمد عبدالغني، والمهندس محمد إسحق ممثلي شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، والمهندس إبراهيم سيد، والمهندسة ندى الهواري، والمهندس صبري الصمتي ممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الجهاز المسئول عن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، و شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ إسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات المعنيين، وممثلي شركات المرافق بالمحافظة.

تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، وكذا موقف تسليم المشروعات التي لا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها مع الأمان التام خلال تقديم الخدمات للمواطنين بها، وشملت المشروعات التي تم استعراض موقفها التنفيذي قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق "الداخلية والخارجية"، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، و الإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والأبنية التعليمية، والكباري، و تبطين الترع، وأبراج شبكات المحمول، ونقاط الشرطة.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على إنهاء المشروعات تبعاً للجداول الزمنية المقررة، موجهاً مسئولى الهيئة العامة للطرق بسرعة إنهاء أعمال الرصف بطرق "الريان / قارون"، و"مدينة ماضي / قليون"، و"الفيوم / يوسف الصديق" و"الفيوم / قلهانة"، و"إطسا / دائري الفيوم"، مكلفاً سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة إطسا/ ومسئولى الهيئة العامة للطرق، بمعاينة الجزء المتبقي من طريق إطسا / الفيوم، دون رصف بنطاق مركز إطسا، لوضع الحلول السريعة لاستكمال رصفه، كما أكد على سرعة صيانة طريق "الفيوم / القاهرة" بالمنطقة الواقعة قبيل بوابات كوم أوشيم، كما شدد على سرعة تمهيد الطرق الداخلية من قبل مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى بقرى المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، التى انتهت كافة أعمال شبكات المرافق بها، وأصبحت متاحة لتنفيذ الأعمال.

ووجه المحافظ، بسرعة تلافى ملاحظات مسئولي دار الهندسة على أعمال "مركز طبي الريان"، تمهيداً لتأثيثه بالأجهزة الطبية اللازمة وفرشه، ليدخل الخدمة بكامل طاقته في أسرع وقت، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات قطعة الأرض الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، لتغذية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية سيدنا الخضر، التابعة لمركز يوسف الصديق، كما وجه منسق وحدة "حياة كريمة" بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولى شركة الغاز، لمراجعة المناطق المتاحة بالقرى المستهدفة، لإنهاء أعمالها حتى يتسنى لمسئولي شركة الاتصالات تنفيذ الأعمال الخاصة بالألياف الضوئية بتلك القرى، مشدداً على سرعة تسليم المشروعات التي تم نهوها بمختلف القطاعات، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة، تمهيداً لفرشها وتجهيزها ودخولها حيز الخدمة في أسرع وقت، الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات، مع استعراض موقف تسليم المشروعات التى انتهت أعمالها الإنشائية، ولا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها.

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