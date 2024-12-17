عرض مسرحي بعنوان "صندوق ليلى" لأبناء الصحفيين الفلسطينيين في دير البلح

نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، عرضًا مسرحيًا هادفًا، بالتعاون مع فرقة مسرح المخيم بعنوان "صندوق ليلى"، وذلك في مقر مركز التضامن الإعلامي بدير البلح التابع للنقابة.

وقال عاهد فروانة أمين سر النقابة إن هذا العرض المسرحي جاء لإدخال الفرحة والسرور على أبناء الصحفيين، وتغيير الجو العام الذي يعيشونه بفعل الحرب والعدوان على قطاع غزة، والظروف غير الطبيعية التي طرأت على حياتهم اليومية جراء النزوح القسري.

بدوره وجه يوسف الهندي التحية لنقابة الصحفيين التي أتاحت للفرقة فرصة لتنفيذ العرض المسرحي لأبناء الصحفيين، ما يدخل البهجة والسرور عليهم ويبعدهم عن حالة التوتر والقلق الدائم، مشيرًا أن الفرقة تقدم عرضها المسرحي في مخيمات النزوح من باب المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الفرقة.

يشار إلى أن العرض هو بمثابة عرض تفاعلي بعنوان "صندوق ليلى" وهو مزيج بين مسرح دمى الطاولة والفن الأدائي، وهو قائم على فكرة دمية ساحرة تحقق الأماني للأطفال، من خلال صندوقها السحري، يرافقها بالعرض صديقها غسان الحالم بأماني عديدة ويحاول أن يحاور الأطفال حول أمانيه وأمانيهم، في سعي منه لتحقيق أماني الأطفال من خلال صندوق ليلى السحري.