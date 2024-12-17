محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة أبو حماد البلد

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة أبو حماد البلد بمدينة أبو حماد على مساحة 45 ألف متر مسطح ، وبتكلفة 17 مليون و 260 ألف جنيه ، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والمتفرعة من منطقة أبو حماد البلد على مساحة 45 ألف متر مسطح ، وبتكلفة 17 مليون و 260 ألف جنيه ، وتم الإنتهاء من مساحة 25 ألف متر مسطح ، وجاري وضع الفورمة وفرد الرمال تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك بباقي المساحة ، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبو حماد أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء كافة الأعمال ، مشيراً الى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي ، ليؤكد المحافظ على إستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبه وعاجله لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

طالب محافظ الشرقية أهالي المنطقة بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير الجارية لضمان استمراريتها لأكبر فترة ممكنه مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمراكز ومدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد.