الخميس.. افتتاح معرض "أمير من بولندا"

أعلنت سفارة بولندا لدى القاهرة افتتاح معرض "أمير من بولندا" الذي سيقام يوم الخميس 19 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً بالقاهرة.

والذي يعرض عجائب العالم العربي التي شوهدت من خلال عيون واكلو سيويرين رزيوسكي (1784-1831) - المسافر البولندي الأسطوري، الذي سافر إلى شبه الجزيرة العربية في بداية القرن التاسع عشر، ويوثق بشكل شامل جوانب مختلفة من حياة المنطقة، المعرض سيكون متاحًا حتى 23 ديسمبر.

والجدير بالذكر زار سانتا كلوز سفارة الجمهورية بالقاهرة نهاية هذا الأسبوع، وقام طلاب المدرسة البولندية بالقاهرة بإعداد عرض احتفالي بتكبير الصور الظلية لمؤلفات ترنيمة الليل الصامت، ثم أعقبه حفل لكورالنا "سينج بولندا"، بأصوات أجمل الترانيم أعلنت الجمعية البولندية في مصر عن مسابقة أشهى طعام ليلة الكريسماس ظهر أكثر من 20 نصف وعاء مليء بالأطباق البولندية التقليدية على الطاولة الكبيرة.