محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف في إطار تدشين "عودة الكتاتيب" بالقرى لإحياء التراث

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، البوم الثلاثاء، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تدشين مبادرة "إحياء الكتاتيب" والتي تنظمها وزارة الأوقاف ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" على أسس راسخة من الأخلاق الرفيعة والفهم العميق لمعاني الدين والانتماء الصادق للوطن .

وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن البيومي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور حسين القاضي الاتصال السياسي، والدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف المنوفية.

ورحب محافظ المنوفية بوزير الأوقاف في إطار زيارته الأولى للمحافظة ، مشيدا بجهوده الدعوية وما يقدمه من علم يعبر عن سماحة الدين الإسلامي و آرائه واتجاهاته التي تعين الدعاة على تشكيل منظومة عمل تنهض بالخطاب الديني ، مثمناً دور وزارة الأوقاف في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد بالإضافة إلى تنظيم قوافل دعوية ودروس توعوية وندوات تثقيفية فضلاً عن دورها المجتمعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم تحقيقاً بمبدأ التكافل الاجتماعي للارتقاء بمستوى الخدمات.

فيما أعرب وزير الأوقاف عن شكره وامتنانه لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال وجهوده الداعمة للدعاة والأئمة وتنفيذ خطط الوزارة ، فضلاً عن دوره الرائد والحيوي في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ودعمه الدائم والمستمر للأسر الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى أن مبادرة " عودة الكتاتيب " بالقرى والمدن تمثل خطوة مهمة لإحياء روح أصيلة في تاريخ الدولة المصرية تعكس رؤية الوزارة في استعادة الدور الريادي للكتاتيب في تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم وقيم الاسلام السمحة.

هذا ومن المقرر عقد لقاء بقيادات مديرية الأوقاف والأئمة ، ثم التحرك إلى كفر الشيخ شحاتة بمركز ومدينة تلا لتفقد كتاب القرية وحلقات القرآن الكريم كصروح تعليمية وتربوية تحفظ الهوية وتبني الإنسان المصري.

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