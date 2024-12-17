تشيلسي يعلق على إيقاف مودريك بسبب المنشطات

كشف نادي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، عن ثقته الكاملة بالتحليل الذي أجراه الاتحاد الإنجليزي على لاعبه واكد تناوله المنشطات، وعلى أثره تم إيقاف لاعبه ميخايلو مودريك، بعد سقوطه في فحص للمنشطات.

وكان الأوكراني مودريك قد تم أخذ عينه منه في أكتوبر، جاءت نتيجتها إيجابية، وأكد اللاعب النبأ، مضيفا أنه لم يتناول عمدا أي مواد منشطة.

وكشف تشيلسي، أنه يعمل الآن على اكتشاف السبب وراء الاختبار الإيجابي.

وقال النادي اللندني في بيان له: "يؤكد نادي تشيلسي أن اتحاد كرة القدم اتصل مؤخرًا بلاعبنا ميخايلو مودريك بشأن نتيجة إيجابية في اختبار البول الروتيني".

وأضاف، "يدعم كل من النادي وميخايلو برنامج الاختبار الخاص باتحاد كرة القدم الإنجليزي بشكل كامل، ويتم اختبار جميع لاعبينا، بما في ذلك ميخايلو، بانتظام".

وتابع، "أكد ميخايلو بشكل قاطع أنه لم يستخدم عن علم أي مواد محظورة، وسيعمل كل من ميخايلو والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب النتيجة الإيجابية، ولن يعلق النادي أكثر من ذلك".