محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والاستهلاكية

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والاستهلاكية بشارع صبري القاضي غرب مدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، سوق اليوم الواحد بمشاركة 20 عارضًا يقدمون جميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، كالزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المسلى، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، وبيض المائدة بسعر 140 جنيهًا للطبق، واللحوم الطازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلو، ومنتجات "تحيا مصر" مثل اللحوم، الأسماك، الدواجن، المجمدة، بالإضافة إلى السلع التموينية، والمنتجات اليدوية المختلفة منها الخوص والفخار، والمشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيره وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 25%؜ تلبية لاحتياجات المواطنين.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المواطنين في السوق حول توافر السلع ومدى رضاهم عن الأسعار، حيث ناقش معهم احتياجاتهم من المنتجات المختلفة وتعرف على آرائهم بشأن توافر السلع الأساسية وجودتها، وقد أبدى المواطنين رضاهم عن توافر السلع بالسوق وجودها ونسب التخفيض لمقدمة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن السوق يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 25% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، ويستهدف الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من التخفيضات، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ويعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتها الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

وجه محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد ومنافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة بالأماكن المستهدفة، مع الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت والمحال التجارية لضمان توفر السلع بكميات كافية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لمكافحة الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية.

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