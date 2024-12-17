جهود مجتمعية واسعة لمواجهة زواج الأطفال بصعيد مصر

في خطوة جديدة نحو حماية حقوق الطفولة، نظمت جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بمحافظة سوهاج بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت وجمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، ورشة عمل موسعة لمناصرة تجريم زواج الأطفال.

يأتي ذلك في إطار مشروع مناهضة الآثار السلبية للممارسات الضارة التي تشمل ختان الإناث وزواج الأطفال في صعيد مصر، والذي تنفذه جمعية صحبة الخير وجمعية أنا مصري بمحافظتي سوهاج وقنا بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت.

وشهدت الورشة حضورًا متنوعًا ضم ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمجالس القومية للمرأة، والسكان، وحقوق الإنسان، إلى جانب نقابة المأذونين، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.

من جانبها، أكدت سحر شنيف، رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير، أن زواج الأطفال يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع، ويعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل.

وأوضحت أن الجمعية تسعى من خلال دورها التوعوي إلى تعزيز حماية الأطفال من هذه الممارسات الضارة، قائلة: "مواجهة زواج الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة، ويجب أن تتكاتف الجهود كافة للوصول إلى حلول حقيقية تشريعية وتوعوية تحفظ مستقبل أبنائنا".

وتناولت الورشة أبرز التحديات التي تعيق إصدار هذا القانون، حيث ناقش المشاركون سبل توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والمدنية لتعزيز حماية حقوق الطفل.

وخرجت الورشة بعدة توصيات هامة، على رأسها إطلاق حملة إعلامية موسعة لدعم صدور مادة قانونية تُجرم زواج الأطفال، مما يسهم في رفع الوعي المجتمعي ودفع الجهود نحو تشريعات تحمي حقوق الأطفال في مصر.

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