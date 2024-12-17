دفاع صاصا: المحكمة راعت سن عصام وأنه كان حسن النية وقررت إخلاء سبيل شقيقه

قال عبد العزيز راشد، محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا، أن حكم وقف تنفيذ العقوبة جاء بسبب مراعاة المحكمة لسن عصام صاصا وأنه كان حسن النية.

وتابع المحامي أن عصام صاصا من المقرر أن ينفذ عقوبة حبسه في قضية المخدرات التعاطي ٦ أشهر وهذا نهائي أمام شهرين للخروج بينما شقيقه سيتم إطلاق سراحه في الحال.

وتابع أن كان يدفع دائما بالبراءة ولكن تأييد الحبس، جاء لأن الجريمة وقعت وهناك اشتراك عدد من موظفي الشهر العقاري بها فتنفيذ العقوبة يدل على اقتناع المحكمة بحسن نية عصام وشقيقه.

وتابع راشد، أن المحكمة لاتُذم ولا تشكر وقراراتها مُرضى جدا، واضاف أنه من المقرر أن يتم إخلاء سبيل شقيق صاصا، وترحيل عصام لمحبسه لقضاء باقي مدة حبسه في اتهامه بتعاطي المخدرات.

وقضت محكمة جنايات مستأنف جنوب الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، على حبسهما بالسجن سنة مع الشغل فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا، شكلا، وتأييد الحكم موضوعًا، مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.