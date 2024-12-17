بعد إثارتها الجدل.. سمية الخشاب لـ البوابة نيوز: اشتغلوا واتعبوا مش كل الشهادات هتحققلكم نجاحات

أثارت النجمة سمية الخشاب جدلاً كبيرًا وأصبحت حديث الساعة وتصدرت محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب التغريدات التي نشرتها على حسابها الشخصي علي موقع "إكس" بشأن عدم أهمية الشهادات التعليمية في الزواج.

وقالت الخشاب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لا أدري لماذا كل هذا الجدل وكل ما أقصده أن هناك كثير من الشباب والشبات تخرجوا من الجامعات وأكملوا دراسات عليا وأضاعوا سنوات طويلة من عمرهم وفي النهاية حققوا نجاح في حياتهم العملية من خلال مجالات أخري وأصبحوا نجوم ورجال أعمال وصنعوا ثروات هائلة دون الحاجة للشهادات الجامعية".

وتابعت: "أكبر مثال علي ذلك أنا ، لأنني درست وتخرجت في كلية التجارة، اشتغلت في مجال البنوك لفترة، ثم انتقلت للعمل في السياحة، وفي النهاية أصبحت فنانة، ونجحت في التمثيل وحققت شهرة كبيرة وكيانا خاصا بي بعيدًا عن دراستي".

وأوضحت سمية الخشاب، أنه وفقًا للإحصائيات ليس كل شخص يعمل بشهادته يستطيع أن ينجح، ولكن باعتماد علي نفسه يمكنه تحقيق ما لا يمكن تحقيقه، قائلةً" اجتهدوا واشتغلوا مش لازم كل واحد يشتغل في مجاله المهم أن الكل يشتغل وميستنوش وظيفة بشهادتهم ودايما بقول الحركة بركة وهذا ما أقصده"