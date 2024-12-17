رئيس جمعية الصحفيين العمانية: الملف السوري معقد ونحتاج إلى وقفة سياسية بالمنطقة

قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إن الملف السوري من الملفات المعقدة وليس فقط منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا ولكن منذ أكثر من 10 سنوات وهو يواجه العديد من الملفات السياسية والعسكرية الصعبة.

وأضاف رئيس جمعية الصحفيين العمانية، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد معقد للغاية، لكون منطقة الشرق الأوسط بها 4 محطات مهمة منذ 7 أكتوبر بدءا بالحرب الإسرائيلية على غزة وتلاها تصاعد الأمور والتوترات في جنوب لبنان تلا ذلك سقوط نظام الأسد، فالمشهد ينبئ بأن هناك شرق أوسط جديد، وسوريا هي بداية لانطلاق هذا المشروع، وربما تكون المحطة القادمة هي اليمن أو العراق.

وتابع رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن المشهد العام يحتاج إلى وقفات خاصة من الأنظمة السياسية الفاعلة بالمنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، كما أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد لأن مخططات الشرق الأوسط الجديد الرابح الأول فيه هي إسرائيل، مؤكدا أن النظام الإقليمي العربي يجب أن يقف وقفة جادة لأن الأمور ربما تخرج عن سياقها، وهي مرحلة خطيرة وحساسة ولا تقل عما كانت عليه قبل 10 سنوات، وعلينا أن نقف وقفة صادقة وحاسمة فيما يخطط للمنطقة.