المجلس القومي للمرأة يهنئ اللاعبة نور الشربيني لفوزها ببطولة العالم للإسكواش

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه اللاعبة نور الشربيني لفوزها ببطولة العالم للاسكواش أمام منتخب أمريكا للفرق للسيدات بهونج كونج، ويعد هذا اللقب الرابع على التوالي لمنتخب سيدات الاسكواش والسادس في تاريخه.

عبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الانجاز المشرف الذى حققته بطلة مصر والعالم نور الشربينى، لرفعها اسم مصر عاليًا بفوزها ببطولة العالم للاسكواش، مؤكدة أن البطلة نور الشربيني نموذج مشرف لمصر والمرأة المصرية ونموذج ملهم لجميع فتيات مصر ، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات فى جميع المحافل الرياضية التى تشارك بها.

ومن الجدير بالذكر أن نور الشربينى لاعبة المنتخب المصري قد حسمت اللقب بالفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية.

