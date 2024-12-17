قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق في الفيوم

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق بالفيوم.

وجاء في البيان، نوجه عناية عملاءنا الكرام بوجود الصيانة اللازمة بعنبر المياه المرشحة بالمرحلة الثانية بمحطة العزب الجديدة وأعمال صيانة بمحابس الخطوط الرئيسية قطر 1000 مم مما يستلزم قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتباراً من العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق 18/ 12/ 2024 حتي العاشرة مساءً ذات اليوم.



وننشر البيان الأماكن المتأثرة بالانقطاع مثل:

مركز الفيوم: وحدة محلية ( دسيا - زاوية الكرادسة - منشأة عبدالله - الشيخ فضل ) وتوابعهم.



مركز ابشواي: مركز ومدينة ابشواي عدا طبهار- النصارية - العجمين - المناطق السياحية.

مركزسنورس: وحدة محلية (فيديمين- سنهور القبلية والبحرية - ترسا- نقاليفة - مدينة سنورس - المناطق السياحية) وتوابعهم.

مركز يوسف الصديق: مركز ومدينة يوسف الصديق عدا النزلة - الحامولي - المقراني

مركز اطسا وحدة محلية ( قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - الجبل) وتوابعهم.



ونوهت الشركة إلى أنه على المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه.