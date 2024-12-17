زعيم الأغلبية البرلمانية يشيد بمناقشات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إننا لقد تابعنا بكل اهتمام وكل دقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة واسمحوا لي باسمي واسمكم أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية إلى دولة الرئيس المستشار حنفي جبالي فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاهات ومختلف القرارات استمعت لكافة الآراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم.

وأضاف القصبي خلال الجلسة العامة اليوم هنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل كل الشكر والتقدير حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري، أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة سيسجلها التشريع، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل نواب هذا المجلس مناقشات امتدت على مدار أربع أسابيع بانعقاد هذه الجلسة تحدث فيها أكثر من 250 عضوا عبر كل منهم عن رأيه بوضوح وصراحة".

وتابع زعيم الأغلبية "مناقشات ترسخ قيم برلمانية جديدة، كيف يمكن للمجلس أن يناقش قوانين هامة أساسية تمس حياة كل مواطن في مصر، مناقشات وجه فيها هذا المجلس رسالة صريحة وقوية أن مجلس النواب المصري حريص تمامًا على حقوق وحريات كل مواطن، مناقشات أكدت أن هذا المجلس منفتح على كافة الآراء ويحترم الرأي والرأي الآخر ولن يصادر أبدًا أي رأي".