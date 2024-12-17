استقبال وفحص 147134 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام المحافظة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات وفقًا للقوانين المنظمة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت المحافظ، أن ملف التصالح في مخالفات البناء حقق تقدمًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى الطلبات المحالة من القانون رقم 17 لسنة 2019، 147,134 طلبًا، تم التعامل معها وفحصها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 35.41%.

وفيما يتعلق بجهود المحافظة في تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، كشفت الدكتورة جاكلين عازر عن استقبال 13,079 طلبًا، ونجحت الأجهزة التنفيذية في فحصها والتعامل معها بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية على استعادة حقوق الدولة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح المواطنين.

كما شددت على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتسريع أعمال الفحص والإنجاز، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي على مستوى المحافظة ، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.