ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

قيادي بمستقبل وطن: حصول الرئيس على جائزة التميز اعتراف من CAF بجهود مصر في تطوير المنشآت الرياضية

المهندس تامر الحبال
المهندس تامر الحبال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على جائزة التميز في قارة إفريقيا، اعتراف من الاتحاد الإفريقي بجهود مصر في تطوير المنشآت الرياضية ، وتحسين قدرات الدولة لاستقبال الأحداث الرياضية.


وأضاف الحبال في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الجائزة تعكس التقدم الذى حققته مصر في مجال التنمية والرياضة ودعم الشباب، ويعزز العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء ويدعم التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والرياضية.


وأوضح  أن الرئيس السيسي يضع الرياضة في أولوياته ويعتبرها جزءا أساسيا في التنمية الشاملة للدولة، وتحقق في عهد  الرئيس العديد من الانجازات في الرياضة من تطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء وتطوير الاستادات الرياضة  واستضافة البطولات الرياضية الكبرى والاهتمام بالشباب والرياضة المدرسية وإنشاء الأكاديميات الرياضية.


وأشار إلى أن الاستثمار في الرياضة بخطة واضحة يجعلها أحد أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.
 

قيادي بمستقبل وطن الاتحاد الافريقي مستقبل وطن