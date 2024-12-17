متأثرًا بتراجعه العالمي.. عيار 21 يتراجع دون 3800 جنيه للجرام

شهد سعر الذهب في مصر تراجع خلال تداولات اليوم وذلك بعد التذبذب الذي يميل إلى التراجع في الأسعار منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا في ظل تراجع مستويات الذهب العالمي واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بالقرب من اعلى مستوياته.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء، عند المستوى 3805 جنيه للجرام ليتداول سعر الذهب حالياً عند المستوى 3795 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

والانخفاض الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل تراجع سعر الذهب العالمي قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد، من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقر في البنوك بالقرب من أعلى مستوياته.

من جهة أخرى، تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام للاجتماع السادس على التوالي، وذلك بسبب التراجع الحالي في مستويات الجنيه مقابل الدولار.

وقد أظهرت مؤشرات التضخم الأخيرة تراجع تدريجي في التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى الاستمرار على نفس وتيرة الفائدة الحالية لزيادة الضغط على التضخم للتراجع.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع ليصل إجمالي خفض الفائدة هذا العام إلى 100 نقطة أساس، وهو ما قد يعطي السندات الحكومية المصرية بعض الدعم ما انتقال الاستثمارات إلى الدول الناشئة للاستفادة من ارتفاع الفائدة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استمرار الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في عامين، بينما تترقب الأسواق قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر يوم غد بشأن أسعار الفائدة وتوقعات البنك للسياسة النقدية خلال العام القادم.

أسعار الذهب المحلي شهدت تراجع خلال تداولات اليوم بعد تذبذب يميل إلى الهبوط منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.

سجل الذهب العالمي أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2639 دولار للأونصة ليكسر بهذا المتوسط المتحرك 50 يوم المتواجد عند 2650 دولار للأونصة، وبهذا يكون في طريقه إلى كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل إذا أغلق تداولات اليوم تحت منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة، والتي تزيد من الضغط السلبي على السعر.

أما عن السعر المحلي:

كسر سعر الذهب المحلي عيار 21 المستوى 3800 جنيه للجرام خلال تداولات اليوم، وفي حال اغلق جلسة اليوم تحت هذا المستوى قد يزيد من الضغط السلبي على السعر خلال الأيام القادمة، خاصة إذا استمر سعر الذهب المحلي في التراجع.