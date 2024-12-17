رسميًا.. إيقاف مودريك لاعب تشيلسي بسبب المنشطات

تلقى نادي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يفيد بإيقاف لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك بسبب المنشطات.

كشف تشيلسي عن إيقاف مودريك؛ بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة به، وذلك في بيان رسمي نشره عبر موقع النادي الإلكتروني.

بيان نادي تشيلسي الإنجليزي

قال تشيلسي في بيانه: «يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أخبر لاعبنا ميخايلو مودريك بشأن نتيجة إيجابية في اختبار البول الروتيني».

وتابع: «يدعم كل من النادي وميخايلو برنامج الاختبارات الذي يطبقه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويخضع جميع لاعبينا، بما في ذلك ميخايلو، للاختبارات بشكل منتظم».

وأتم بيان تشيلسي: «قد أكد ميخايلو بشكل قاطع أنه لم يستخدم أي مواد محظورة عن عمد، وسيعمل كل من مودريك والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب النتيجة السلبية، لن يقوم النادي بالتعليق أكثر من ذلك».

فشل ميخايلو مودريك في اجتياز اختبار المنشطات، وهو الاختبار الذي أُجراه اللاعب في نهاية شهر أكتوبر.

ومن المتوقع فحص العينة الاحتياطية في الأيام المقبلة، ليواجه مودريك خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات.

وبالفعل، تم إيقاف ميخايلو مودريك مؤقتًا عن ممارسة كرة القدم، بعد إخطاره من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بوجود اختبار إيجابي للمنشطات.

أول تعليق من مودريك على قرار إيقافه

وعلق مودريك على قرار إيقافه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقال مودريك: «أستطيع أن أؤكد أنني تلقيت إشعارًا بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحتوي على مادة محظورة».

وأضاف: «لقد كان هذا بمثابة صدمة كاملة لأنني لم أستخدم أي مواد محظورة أو أخالف أي قواعد عن عمد، وأنا أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك».

واختتم ميخايلو مودريك حديثه: «أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلًا بأنني سأعود إلى الملعب قريبًا. لا أستطيع أن أقول المزيد الآن بسبب سرية العملية، لكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن».

يحتل تشيلسي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين وللأخير مباراة مؤجلة.